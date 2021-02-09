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Общество

Назначен новый заместитель начальника УМВД России по Псковской области

9 февраля 2021 года, 18:13

На должность заместителя начальника Управления УМВД России по Псковской области назначен полковник внутренней службы Евгений Коряковцев, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства. Нового заместителя представил личному составу начальник Управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Назначен новый заместитель начальника УМВД России по Псковской области
Евгений Коряковцев
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Он пожелал новому руководителю успехов в службе и достижения высоких результатов. Евгений Коряковцев, в свою очередь, доложил, что приступил к исполнению служебных обязанностей. «Надеюсь на плодотворную работу в регионе, а также на помощь в решении оперативно-служебных задач сплоченного и профессионального коллектива сотрудников псковского Управления» - подчеркнул заместитель начальника УМВД.

Евгения Коряковцева приняли на службу в органах внутренних дел в 1999 году. Свой путь он начал в роли милиционера патрульно-постовой службы. Позже он дослужился до заместителя начальника УМВД России по городу Мурманску, а также занимал руководящие должности в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Новый замначальника регионального УМВД неоднократно награждался государственными и ведомственными медалями. Например, он имеет медаль «За отличие в охране общественного порядка», медали МВД России «За боевое содружество», а также «За отличие в службе» I, II и III степени.

На службу в Псковской области Евгения Коряковцева назначили приказом МВД России от 2 февраля.

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