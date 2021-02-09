Михаил Ведерников оценил реализацию нацпроектов в Порховском районе

В 2020 году в рамках национальных проектов Порховскому району было выделено порядка 75 млн рублей, в текущем году − более 118 млн рублей. Исполняющая полномочия главы района Ольга Иванова отчиталась об итогах проведенной работы.

Так, в рамках нацпроекта «Культура» прошла реконструкция порховской библиотеки. По словам Ольги Ивановой, обновленное учреждение представляет из себя уникальный центр культуры и информации, у которого в округе нет аналогов. «Да, я на открытии библиотеки в Порхове был, действительно достойное оснащение», — отметил губернатор.

На этот объект было направлено порядка 10 млн рублей. Еще 5 млн рублей выделят на модернизацию библиотеки в деревне Полоное в 2021 году, заметила Иванова.

Порядка 3,9 млн рублей потратили на ремонт площадь Красной Армии в Порхове. Работа прошла в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По этому нацпроекту привели в порядок и общественное пространство в деревне Полоное. На благоустройство и установку детско-спортивного парка было выделено около 900 тыс. рублей. В текущем году планируется реализовать еще три проекта.

Михаил Ведерников поинтересовался реконструкцией набережной реки Шелонь, которая ведется на средства гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ольга Иванова заверила губернатора, что район приложит все усилия для того, чтобы завершить объект максимально быстро. Также она рассказала, что в обновленном общественном пространстве появится арт-объект, посвященный князю Александру Невскому.

Далее губернатор и и. о. главы района обсудили создание станции очистки воды, которая должна появиться в Порохе в течении двух лет. На строительство объекта в рамках проекта «Чистая вода» муниципалитету было направлено порядка 97 млн рублей.

Ольга Иванова отметила, что инженерная инфраструктура района сильно изношена, поэтому власти муниципалитета решили проводить планомерную работу по ее модернизации. Так, трубы водоснабжения необходимо поменять в ближайшее время. Глава региона подчеркнул, региональная администрация окажет необходимую поддержку в вопросе модернизации инфраструктуры. Для этого необходимо разработать специализированную муниципальную программу.

Ольга Иванова обратилась к Михаилу Ведерникову за поддержкой в вопросе капитального ремонта общеобразовательной школы № 1 в Порхове. Здание, построенное в 80-х годах, имеет проблемы с кровлей и проводкой, которая страдает из-за протечек. Между тем в учреждении обучаются порядка 700 детей.

Ольга Иванова отметила, что предварительные расчеты по проведению ремонтных работ уже произведены. Кроме того, рядом со школой есть потенциальная площадка для строительства нового корпуса. «Направьте все расчеты, мы проанализируем, какую поддержку сможем оказать. Также представьте предложения по возведению нового корпуса школы взамен старого», — отметил Михаил Ведерников.