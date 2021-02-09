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Общество / Здоровье

В Порховском районе от коронавируса прививают порядка 250 человек в день

9 февраля 2021 года, 17:22

В Порховской межрайонной больнице от коронавируса прививают порядка 250 человек в день, сообщила исполняющая полномочия главы муниципалитета Ольга Иванова в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 9 февраля.

Как уточнили «Псковской правде» в администрации региона, в первую очередь от COVID-19 прививают работников местных предприятий. «В последнее время начали также работать по записи. Люди видят, что работники предприятий прививаются и также изъявляют желание», — подчеркнула Ольга Иванова и добавила, что для организаций медучреждения создают «зеленые коридоры» по субботам и воскресеньям.

По ее словам, в Порховском районе идет активная работа с населением. В связи с этим Иванова уверена, что прививочная кампания пройдет в штатном режиме.

Кроме того, и. о. главы района отчиталась, что активных очагов заболеваемости и закрытых на карантин классов в муниципалитете нет. Все школы работают в штатном режиме. На амбулаторном лечении в настоящее время находятся 49 человек.    

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