Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены до 12 февраля, сообщает официальный Telegram-канал региона. Соответствующие изменения в региональный указ о мерах по противодействию распространению коронавируса внес губернатор Михаил Ведерников.

Ранее глава региона написал в своем Instagram-аккаунте, что следующий этап смягчения коронавирусных ограничений в Псковской области рассмотрят на оперштабе в конце недели.

Часть мер уже была отменена по итогам прошлого заседания оперативного штаба, который прошел 3 февраля.