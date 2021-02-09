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Общество

Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены до 12 февраля

9 февраля 2021 года, 16:56

Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены до 12 февраля, сообщает официальный Telegram-канал региона. Соответствующие изменения в региональный указ о мерах по противодействию распространению коронавируса внес губернатор Михаил Ведерников.

Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены до 12 февраля

Ранее глава региона написал в своем Instagram-аккаунте, что следующий этап смягчения коронавирусных ограничений в Псковской области рассмотрят на оперштабе в конце недели. 

Часть мер уже была отменена по итогам прошлого заседания оперативного штаба, который прошел 3 февраля. 

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