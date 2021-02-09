Михаил Ведерников: Псковский аэропорт открывает перед жителями региона новые горизонты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников Аэропорта имени княгини Ольги, коллективы авиакомпаний, диспетчерских и технических служб с Днем работника гражданской авиации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Аэропорт им княгини Ольги играет важную роль в транспортной системе Псковской области. Он открывает перед жителями региона новые горизонты для отдыха и путешествий, сокращает время командировок, связывает родственников и друзей из разных городов», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что только в прошлом году появилось 4 новых направления: Калининград, Минеральные Воды, Анапа и Симферополь. Благодаря этому пассажиропоток вырос на 36%. Всего за минувший год было перевезено 45,4 тыс. пассажиров.

В 2021 году работа по развитию авиаперевозок продолжится, подчеркнул губернатор. Так, планируется связать авиасообщением Псков и Минск, а рейсы в Москву сделать ежедневными.

«Впереди еще много работы по совершенствованию авиационной инфраструктуры, повышению качества и стабильности перевозок, расширению географии полетов», - сказал глава региона и добавил, что со всеми вызовами регион справится.

Всем причастным к празднику Михаил Ведерников пожелал новых побед, крепкого здоровья, успехов и благополучия.