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Общество

Власти Пскова просят горожан жаловаться на неубранные сосульки

9 февраля 2021 года, 16:07

Контрольное управление администрации Пскова призывает горожан присылать жалобы на неубранные сосульки. Для этого необходимо сделать фотографию с привязкой к адресу, зафиксировать дату и время и отправить обращение на электронную почту kontrolpskov@pskovadmin.ru. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщила начальник управления Наталья Симонова.

Власти Пскова просят горожан жаловаться на неубранные сосульки

Фото Андрея Степанова

Она пояснила, что такого обращения достаточно для того, чтобы составить протокол на собственника здания или управляющую компанию и направить его на административную комиссию, которая занимается рассмотрением нарушения.

Штраф за сосульки ответственному за их ликвидацию всё равно придётся заплатить, даже если после составления протокола, свисающий с крыши лёд будет убран. Если же сосульки будут выявлены повторно, то штраф увеличится.

Так, при первом нарушении штраф для физических лиц составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических - от 25 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном выявлении нарушения штрафы для физлиц вырастают до 3 тыс. - 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 10 тыс. - 15 тыс. рублей, для юрилиц — до 50 тыс. - 100 тыс. рублей. «Как правило никто не хочет платить 100 тысяч рублей за сосульку, поэтому после первого протокола всё убирают», - отметила Наталья Симонова.

По её словам, я этом году уже составлены пять протоколов по сосулькам, в том числе три на собственников зданий и два на управляющие компании.

«К сожалению, сейчас у нас нет возможности ежедневно объезжать город, поэтому мы очень просим граждан сообщать о том, где не убраны сосульки, чтобы мы могли принимать меры», - сказала Наталья Симонова. Она добавила, пока таких жалоб не поступало.

 Фоторепортаж о сосульках в Пскове смотрите тут >>>

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