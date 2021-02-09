Власти Пскова просят горожан жаловаться на неубранные сосульки

Контрольное управление администрации Пскова призывает горожан присылать жалобы на неубранные сосульки. Для этого необходимо сделать фотографию с привязкой к адресу, зафиксировать дату и время и отправить обращение на электронную почту kontrolpskov@pskovadmin.ru. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщила начальник управления Наталья Симонова.

Она пояснила, что такого обращения достаточно для того, чтобы составить протокол на собственника здания или управляющую компанию и направить его на административную комиссию, которая занимается рассмотрением нарушения.

Штраф за сосульки ответственному за их ликвидацию всё равно придётся заплатить, даже если после составления протокола, свисающий с крыши лёд будет убран. Если же сосульки будут выявлены повторно, то штраф увеличится.

Так, при первом нарушении штраф для физических лиц составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических - от 25 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном выявлении нарушения штрафы для физлиц вырастают до 3 тыс. - 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 10 тыс. - 15 тыс. рублей, для юрилиц — до 50 тыс. - 100 тыс. рублей. «Как правило никто не хочет платить 100 тысяч рублей за сосульку, поэтому после первого протокола всё убирают», - отметила Наталья Симонова.

По её словам, я этом году уже составлены пять протоколов по сосулькам, в том числе три на собственников зданий и два на управляющие компании.

«К сожалению, сейчас у нас нет возможности ежедневно объезжать город, поэтому мы очень просим граждан сообщать о том, где не убраны сосульки, чтобы мы могли принимать меры», - сказала Наталья Симонова. Она добавила, пока таких жалоб не поступало.

Фоторепортаж о сосульках в Пскове смотрите тут >>>