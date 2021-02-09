Почти 6 тысяч девятиклассников Псковской области сдадут итоговое собеседование по русскому языку

5 тысяч 980 девятиклассников Псковской области сдадут итоговое собеседование по русскому языку 10 февраля, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Испытание проводится для учеников 9-х классов на обязательной основе. Уже третий год подряд ученики получают допуск к государственной итоговой аттестации по результатам собеседования.

Собеседование пройдет в очном и дистанционном форматах. Онлайн будут сдавать те, кто находится на карантине.

Если ребенок не сможет пройти собеседование в основной день, у него будет возможность сделать это в резервный через месяц – 10 марта.