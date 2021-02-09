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Общество / Здоровье

Весной у Псковской областной инфекционной больницы появится свой сайт

9 февраля 2021 года, 15:26

Весной у Псковской областной инфекционной больницы появится свой сайт, заявила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко на пресс-конференции 9 февраля.

«Создание сайта – первостепенная задача, но так как мы хотим получить качественный продукт, на это требуется время. Работа сейчас ведется», - подчеркнула она.

На сайте «инфекционки» будут представлены личный кабинет с возможностью записи на прием или платные диагностические услуги, а также внутренняя жизнь больницы. Кроме того, его планируется связать с промедом – единой информационной системой здравоохранения.

Также в планах у главврача создать мобильное приложение. Хороший рабочий вариант ожидается к концу марта-началу апреля.

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