Коечный фонд детской инфекционной больницы в Пскове загружен на 70%, сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции 9 февраля. Там проходят лечение 39 детей.

По словам главврача, с COVID-19 госпитализировали только одного ребенка. Все остальные лечатся от типичных вирусных инфекций.

Также Анастасия Повторейко рассказала, что укомплектованность штата врачей составляет 78%, среди которых более 92% - младший персонал. В штате есть и приезжие доктора из других регионов, напомнила она.

«В медицинском плане Псковская область находится в выгодном положении», - заявила Повторейко и добавила, что врачей привлекает возможность развития, работать на современном оборудовании и получать дополнительные сертификаты.

Псковские медучреждения заинтересованы в ординаторах, добавила Анастасия Повторейко. «Это наше будущее! У нас много студентов медколледжа, они большие молодцы», - отметила она и выразила надежду, что ординаторы вернутся в качестве медбратьев и врачей.