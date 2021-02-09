259 псковичей завершили вакцинацию от коронавируса, первый компонент получили 6,5 тыс. человек

6,5 тыс. человек сделали первую часть прививки от коронавируса в Псковской области, сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции 9 февраля. Второй компонент получили 259 человек, пишет Псковское агентство информации.

По словам Надежды Рагозиной, в промежутке между первой и второй дозой вакцины человек уязвим, так как у него нет стойкого иммунитета. Однако, в Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом в этом промежутке.

Задачи привить всех жителей региона нет, подчеркнула заместитель председателя профильного комитета. Так, не вакцинируют детей до 18 лет. Многие не могут сделать вакцину по медпоказаниям, другие – уже переболели COVID-19.

«После перенесенного ковида не прививаются. Ранее в рекомендациях Минздрава звучало, что через полгода можно при выполнении тестирования. В последней версии рекомендаций принято решение, что переболевшие не вакцинируются», - отметила Рагозина.

Также она информировала, что привитые получают на руки бессрочную справку о вакцинации. Этот документ заверен печатью медицинской организации.