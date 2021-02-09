В Фонде капитального ремонта Псковской области сменился руководитель

Ранее на этой должности была Оксана Лапшина. Она приняла пост и. о. начальника фонда после ухода Виктора Иващенко на пенсию.

Сергей Шарлаев прибыл в Псковскую область из Санкт-Петербурга. Там на протяжении 9 лет он работал в Жилищном комитете: сначала заместителем, а затем - первым заместителем председателя. Сергею Шарлаеву 41 год.