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Общество

В Фонде капитального ремонта Псковской области сменился руководитель

9 февраля 2021 года, 14:30

Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области назначен Сергей Шарлаев, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на регоператора.

В Фонде капитального ремонта Псковской области сменился руководитель

Ранее на этой должности была Оксана Лапшина. Она приняла пост и. о. начальника фонда после ухода Виктора Иващенко на пенсию.

Сергей Шарлаев прибыл в Псковскую область из Санкт-Петербурга. Там на протяжении 9 лет он работал в Жилищном комитете: сначала заместителем, а затем - первым заместителем председателя. Сергею Шарлаеву 41 год. 

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