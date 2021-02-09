В Фонде капитального ремонта Псковской области сменился руководитель

Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области назначен Сергей Шарлаев, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на регоператора.
Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области назначен Сергей Шарлаев, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на регоператора.
Ранее на этой должности была Оксана Лапшина. Она приняла пост и. о. начальника фонда после ухода Виктора Иващенко на пенсию.
Сергей Шарлаев прибыл в Псковскую область из Санкт-Петербурга. Там на протяжении 9 лет он работал в Жилищном комитете: сначала заместителем, а затем - первым заместителем председателя. Сергею Шарлаеву 41 год.