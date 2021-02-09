Профильные комитеты отработают вопросы, поступившие псковскому губернатору на прямую линию

Все вопросы, поступившие на прямую линию с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в эфире канала «Россия 24», отрабатываются профильными комитетами, сообщил советник главы региона по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 9 февраля.

По его словам, в прямом эфире прозвучало порядка 30 вопросов из 2 тысяч. Многие из них носили злободневный характер. Руководству ГТРК «Псков» даже пришлось увеличить эфирное время с 80 запланированных минут до 90 минут.

Остальные вопросы не уйдут в песок, заверил Антон Сергеев. «Всё остальное сейчас коллеги из комитетов отрабатывают. Никто не останется забытым», - подчеркнул он.

Кроме того, советник губернатора рассказал, что перед эфиром Михаилу Ведерникову готовили отчёт по всем тематикам. «У губернатора было очень много справок, которые пришлось проштудировать и изучить», - заметил Сергеев и добавил, что они также провели мониторинг соцсетей на предмет возникающих у населения вопросов.