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Общество

Формат очных встреч губернатора с псковскими журналистами может возобновиться весной

9 февраля 2021 года, 13:34

Формат очных встреч губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с журналистами может возобновиться в апреле-мае, заявил советник главы региона по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 9 февраля.

В настоящее время многие форматы закрылись или перешли в онлайн, отметил он. Например, оперштаб и встречи с медиками транслируются в прямом эфире. Также Антон Сергеев напомнил о встрече губернатора с главными редакторами СМИ, которая состоялась в конце 2020 года.

По его словам, ситуация с коронавирусом нормализуется, поэтому рассматривается возможность проведения и большой пресс-конференции губернатора. «Мне кажется, что это более востребованная история», - отметил советник.

Полное возвращение к обычным форматам будет возможно только после окончания пандемии, добавил Антон Сергеев.

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