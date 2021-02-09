Формат очных встреч губернатора с псковскими журналистами может возобновиться весной

Формат очных встреч губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с журналистами может возобновиться в апреле-мае, заявил советник главы региона по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 9 февраля.

В настоящее время многие форматы закрылись или перешли в онлайн, отметил он. Например, оперштаб и встречи с медиками транслируются в прямом эфире. Также Антон Сергеев напомнил о встрече губернатора с главными редакторами СМИ, которая состоялась в конце 2020 года.

По его словам, ситуация с коронавирусом нормализуется, поэтому рассматривается возможность проведения и большой пресс-конференции губернатора. «Мне кажется, что это более востребованная история», - отметил советник.

Полное возвращение к обычным форматам будет возможно только после окончания пандемии, добавил Антон Сергеев.