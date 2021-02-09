Условный срок получил организатор наркопритона в Пскове

К году лишения свободы условно приговорил суд 31-летнего жителя Пскова, который организовал наркопритон у себя в квартире, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пскович был задержан летом 2020 года. Он использовал свою квартиру на улице Яна Фабрициуса в качестве наркопритона, где вместе с друзьями в течение месяца употребляли запрещенные вещества.

Во время обыска в помещении полицейские обнаружили предметы, предназначенные для употребления наркотиков. Химическая судебная экспертиза подтвердила, что они использовались по назначению.

Организатор наркопритона не отрицал свою вину и дал признательные показания. Его товарищи – 30 летний и 38-летний жители Пскова - были допрошены как свидетели.