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Общество / Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Пскове превысила эпидпорог на 16,4%

9 февраля 2021 года, 12:13

Заболеваемость ОРВИ в Пскове превысила эпидемический порог по населению на 16,4%, сообщили «Псковской правде» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с 1 по 7 февраля в городе зарегистрировано 2 тыс. 161 случай заболевания. По сравнению с предыдущей неделей показатель увеличился на 19,7 % и составил 102,74 на 10 тыс. населения.

В целом по Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня на 50,3%. Всего в регионе заболели 4 тыс. 316 человек. Этот показатель по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 12,4% и составил 68,93 на 10 тыс. населения.

По состоянию на 5 февраля, полностью закрыты из-за ОРВИ школа и дошкольное отделение при Залесской школе, а также Новоизборский детский сад «Сказка» в Печорском районе.

На карантин отправлены 7 классов в 6 школах, 8 групп в 4 детских садах, а также 1 группа Великолукского политехнического колледжа.

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