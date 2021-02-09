Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 145

С начала пандемии коронавирус унес жизни 145 жителей Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. За минувшие сутки, 8 февраля, в статистику добавилась еще одна жертва этого заболевания.

По состоянию на 8 февраля, COVID-19 выявили у 81 человека. Общее число инфицированных достигло 30 тыс. 335. Из них 18 тыс. 918 человек излечились от этого заболевания. В частности, 37 человек выздоровели за минувшие сутки.

Как ранее отмечал губернатор Михаил Ведерников, в настоящее время поступают данные о смерти людей от коронавируса в период пика заболеваемости. В этой связи он прогнозировал, что рост статистики по летальным исходам продолжится ещё некоторое время.