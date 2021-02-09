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Происшествия / Преступление

70 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили в микроавтобусе псковские таможенники

9 февраля 2021 года, 11:20

70 тысяч пачек сигарет без акцизных марок изъяли таможенники на юге Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской таможни.

Инцидент произошел в Невельском районе рядом с государственной границей с Белоруссией. 140 коробок немаркированных сигарет доставили в Псковскую область на автомобиле большей проходимости. Далее товар перегрузили в микроавтобус, который должен был доставить продукцию заказчику. Однако, сотрудники мобильной группы Псковской таможни задержали нарушителя.

«Житель Псковской области объяснил нахождение в его транспортном средстве немаркированных табачных изделий желанием подзаработать», - рассказала заместитель начальника таможни Юлия Тулумбасова.

В ведомстве также отметили, что перемещение одним человеком более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака не маркированных акцизными марками, запрещено.

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