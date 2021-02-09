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Экономика / Деньги

Банк России организует для псковских пенсионеров бесплатные уроки финансовой грамотности

9 февраля 2021 года, 10:21

Банк России организует для псковских пенсионеров бесплатные уроки финансовой грамотности, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении банка.

«Люди старшего поколения не всегда владеют современными технологиями, этим могут пользоваться мошенники. Очень важно, чтобы каждый человек знал, как защитить себя и своих близких от противозаконных действий и не потерять сбережения. Учебный курс Банка России дает возможность получить всю необходимую информацию по актуальным для каждого темам финансовой грамотности» - отметил управляющий псковским отделением Банка России Сергей Савин.

Проект «Пенсион ФГ» разработан в виде бесплатных онлайн-занятий. Пройти программу можно как в составе группы на площадке учреждения, так и индивидуально из дома. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, подключить компьютер или ноутбук, выбрать тему, дату и время занятия.

Участников научат пользоваться банковскими картами, выбирать финансовые продукты и услуги, распознавать телефонных мошенников, а также составлять личный бюджет. Во время занятий слушатели могут задавать вопросы лектору.

Онлайн-занятия проекта «Пенсион ФГ»» будут проводиться до 23 апреля.

В 2020 году онлайн-занятия по финансовой грамотности посетили более 6 тысяч жителей Псковской области. В частности, в программе участвовали школьники, студенты и пенсионеры.

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