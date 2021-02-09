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Общество

Смягчение коронавирусных ограничений в Псковской области рассмотрят в конце недели

9 февраля 2021 года, 09:53

Следующий этап смягчения коронавирусных ограничений в Псковской области рассмотрят в конце недели. Об этом в своем Instagram-аккаунте написал губернатор Михаил Ведерников.

«Доля свободных коек держится на уровне выше 40%. Показатели позволяют перейти к обсуждению следующего этапа смягчения ограничений. Рассмотрим его в рамках оперштаба в конце недели», - отметил глава региона.

Часть ограничительных мер, введённых в связи с противодействием распространению коронавируса, была отменена на предыдущем оперативном штабе, который прошел 3 февраля. Так, была разрешена работа аквапарков, максимальная численность туристических групп во время экскурсий в помещениях увеличена с 5 до 25 человек, а заполняемость концертных и театральных залов - с 25% до 50%. Также отменились режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и норма о переводе 30% сотрудников на дистанционную работу.

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