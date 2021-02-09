Еще три ковидбольных добавилось в действующих очагах Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

На сегодняшний день на контроле Роспотребнадзора остаются пять очагов коронавируса: Дедовичская районная больница, детские сады в Новосокольниках и во Владимирском Лагере Стругокрасненского района, Свято-Введенский женский монастырь в Островском районе, а также аптека в Бежаницах.

8 февраля COVID-19 выявили у 81 жителя Псковской области. Общее число заболевших достигло 30 тыс. 335. Излечились от этого заболевания 18 тыс. 918 пациентов. В частности, 37 человек выздоровели за минувшие сутки.