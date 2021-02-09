81 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 10 тыс. 979) COVID-19 диагностировали у 34 человек. 12 ковидбольных добавилось в Великих Луках (всего 5 тыс. 491), 8 - в Псковском районе (всего 2 тыс. 561), 6 - в Островском (всего 1 тыс. 482). По 5 человек заразились в Новосокольническом (всего 764) и Куньинском (всего 269) районах. В Опочецком районе (всего 805) выявили три случая коронавируса, в Невельском (всего 1 тыс. 246) и Гдовском (всего 397) – по два. Всего по одному заболевшему обнаружили в Порховском (всего 954), Великолукском (всего 709), Плюсском (всего 417) и Пыталовском (всего 218) районах.

За минувшие сутки полностью поправились 37 пациентов. С начала пандемии из псковских медучреждений после коронавируса выписали 18 тыс. 918 человек. Умерли от этого заболевания 144 псковича.

Всего в Псковской области проведено 256 тыс. 336 исследований на СOVID-19. В частности, 8 февраля проверили 780 тестов.