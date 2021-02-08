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Общество

В Псковской области через госуслуги на прививку от коронавируса записалось более 300 человек

8 февраля 2021 года, 21:24

В Псковской области через госуслуги на прививку от коронавирусной инфекции записалось уже более 300 человек, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Возможность онлайн-записи на вакцинацию от коронавируса появилась на портале gosuslugi.ru с 31 января.

Псковичей просят обратить внимание, что на портале есть самостоятельно можете отменить свою запись, если по каким-то причинам нет возможности подойти в назначенное время на вакцинацию. «Тем самым вы облегчите работу медицинским сотрудникам и своевременно освободите место для другого человека, у кого есть возможность в назначенный день попасть на прививку», - отмечается в сообщении Telegram-канала.

Также записаться на вакцинацию можно по короткому телефону горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции — 122.

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