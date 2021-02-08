Лидером среди нацпроектов по контрактации стали «Безопасные и качественные дороги», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По этому нацпроекту контрактация выполнена 71,2%. Также в тройке лидеров «Демография» с показателем контрактации 49,58% и «Здравоохранение» – 38,43 %.

В целом, по контрактации нацпроектов Псковская область вышла на 52,7%. В прошлом году на аналогичный показатель – 59% – регион вышел в апреле.

В этом году темпы работы по реализации нацпроектов более жёсткие. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил к 31 марта заключить 100% контрактов. Поэтому работа по нацпроектам ведется активно.