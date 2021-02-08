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Культура

Вадим Нэдик назначен председателем регионального комитета по охране объектов культурного наследия

8 февраля 2021 года, 19:50

Вадим Нэдик назначен председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников 8 февраля.

С мая 2020 года Вадим Нэдик исполнял обязанности руководителя комитета. За этот период проделан большой объем работ. По словам Вадима Нэдика, по ключевым показателям работы комитета все планы реализованы. Основные запланированные мероприятия, несмотря на действующие санитарные ограничения, удалось осуществить.

В числе приоритетных направлений для работы в этом году председатель комитета назвал осуществление единой государственной политики в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, а также настройку конструктивного взаимодействия и плодотворного сотрудничества с экспертами, представителями профессионального сообщества.

У Вадима Нэдика два высших образования: инженера-экономиста и юриста. Он имеет стаж работы в федеральных органах, органах исполнительной власти области более 15 лет.


СПРАВКА

В 2020 году комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области выдано 122 задания и 103 разрешения на проведение работ по сохранению памятников истории региона. Утверждены 218 границ территорий объектов культурного наследия, что сопоставимо с работой, проведенной за последние пять лет. В дальнейшем это позволит создать объединенную зону охраны города Пскова, где будут учтены и буферные зоны памятников, включенных в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, подготовлено около 5,2 тыс заключений о нахождении земельных участков в границах территорий памятников и зон охраны. В Единый государственный реестр недвижимости включены новые сведения более чем по 100 объектам культурного наследия. Выявлено и поставлено на учет 8 новых, в том числе — территория одного из самых крупных в годы войны немецких концентрационных лагерей для военнопленных на Северо-Западе СССР «Шталаг 372» (Stalag 372). До 9 мая этот объект планируется включить в государственный реестр памятников.

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