Вадим Нэдик назначен председателем регионального комитета по охране объектов культурного наследия

Вадим Нэдик назначен председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников 8 февраля.

С мая 2020 года Вадим Нэдик исполнял обязанности руководителя комитета. За этот период проделан большой объем работ. По словам Вадима Нэдика, по ключевым показателям работы комитета все планы реализованы. Основные запланированные мероприятия, несмотря на действующие санитарные ограничения, удалось осуществить.

В числе приоритетных направлений для работы в этом году председатель комитета назвал осуществление единой государственной политики в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, а также настройку конструктивного взаимодействия и плодотворного сотрудничества с экспертами, представителями профессионального сообщества.

У Вадима Нэдика два высших образования: инженера-экономиста и юриста. Он имеет стаж работы в федеральных органах, органах исполнительной власти области более 15 лет.