Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев бесплатно проводит мастер-классы для юных псковичей

Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Николай Жердев безвозмездно делится опытом с юными псковичами, заявил директор Ледового дворца Пскова Иван Штылин в эфире ПАИ-live.

«На сколько, мы не знаем, но сегодня он здесь живет, тренируется и, самое главное, абсолютно безвозмездно передаёт свой опыт ребятам на хоккейной площадке. И мы надеемся, что эта дружба нам в дальнейшем поможет», - отметил он и добавил, что Ледовый дворец поддерживает с ним хорошие отношения. В январе, например, Николай Жердев провёл бесплатный мастер-класс для спортсменов из Пскова.

Николай Жердев переехал в Псков после жизни в Свято-Благовещенской Никандровой пустыни, где он боролся с алкогольной зависимостью. Он хочет пожить здесь до конца мая.

В рамках своего восстановления спортсмен посещает Ледовый дворе, бассейн, а также медцентр. Позже он планирует вернуться в большой спорт.