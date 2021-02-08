Со второй половины февраля в Ледовом дворце Пскова начнутся соревнования

Со второй половины февраля в Ледовом дворце Пскова начнутся отборочные соревнования по хоккею, рассказал директор учреждения Иван Штылин в эфире ПАИ-live 8 февраля.

По его словам, пик соревнований традиционно приходится на февраль, март и апрель. «Со следующей недели начнутся отборочные этапы Всероссийского турнира «Золотая шайба» по трем возрастам, турнир пройдет в Пскове. 6-7 марта пройдут региональные соревнования по фигурному катанию не коньках. Также на март запланирован турнир памяти 6-й роты по хоккею среди спортсменов 2007 года рождения, также турниры среди взрослых и любителей – Чемпионат Псковской области и Ночная хоккейная лига», - поделился Иван Штылин.

Также он отметил, что для участия псковской команды во Всероссийском финале Ночной хоккейной лиги, региональные турниры должны пройти до 1 апреля. «Это порядка 85 матчей, это серьезная нагрузка на лёд и на команды. То, что мы раньше проводили за 6-7 месяцев, сейчас федерациям надо постараться уместить в 2-3 месяца», - сказал гость эфира.

Пока соревнования будут проходить без зрителей, однако к концу сезона их рассчитывают увидеть. «То, что ощущает спортсмен на льду, когда есть зрители и когда их нет – это две большие разницы. Конечно, это большая мотивация. И возможность для родителей или для любителей вида спорта прийти полюбоваться хоккеем, катанием – это совсем другие эмоции, когда в живую», - отметил директор Ледового дворца и добавил, что спортивное учреждение необходимо приравнять к театрам и филармонии, которым разрешено заполнять залы на 50%.