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Общество

Восемь скелетов обнаружили в склепе на Гремячей горе в Пскове

8 февраля 2021 года, 16:59

В одном из склепов, обнаруженных при раскопках у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Пскове, нашли 8 скелетов. Об этом сообщается в соцсетях археологического центра Псковской области. 

Согласно керамиде, здесь похоронены монастырский подъячий Семен Гаврилов сын Гремяцкий и его сноха Анна Фадеева. Об основателе рода Семене (Сенка) Гаврилове известно благодаря исследовательской работе Б. А. Постникова. Он родился в 1625 году и был площадным подъячим: составлял юридические документы.

Восемь скелетов обнаружили в склепе на Гремячей горе в Пскове

В 60-е годы XVII Гаврилов занялся торговлей. В частности, он продавал табак, запрещенный к ввозу в Псков. «На этом деле прогорел, задолжал иностранным поставщикам и попал в тюрьму. Каким-то образом сумел рассчитаться с долгами, не только выправил материальное положение и даже преумножил его, но из-за подорванного в тюрьме здоровья решил сменить вид деятельности и стал вкладчиком Косьмодемьянского монастыря на Гремячей горе», - отметили археологи. С тех пор и до конца своей жизни – до 1674 года - он вёл весь документооборот обители. За это был прозван Семеном Гремяцким.

Археологи отмечают, что в склепе найдены сохранившееся богатое шитье одежды, каменные нательные кресты, что свидетельствует о высоком статусе погребенных.

Останки передадут на антропологические исследования. Оно поможет установить пол и возраст погребенных. Также ученые планируют с помощью сравнительного анализа генеалогического древа рода Гремяцких установить, кто именно был погребен вместе с Семеном и Анной.

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