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Общество

5,6 тысяч человек привились от коронавируса в Псковской области

8 февраля 2021 года, 16:12

На сегодняшний день от коронавируса привилось порядка 5,6 тыс. жителей Псковской области. Об этом шла речь в ходе совещания по актуальным вопросам социальной сферы региона, которое провела первый заместитель губернатора Вера Емельянова 8 февраля.

5,6 тысяч человек привились от коронавируса в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, по количеству привитых первым компонентом вакцины лидируют Гдовский, Невельский, Островский, Бежаницкий и Себежский районы, а также Псков. В настоящее время сделать прививку от коронавируса можно в более чем 20 стационарных прививочных пунктах или записаться на выездную вакцинацию. 

«В минувшие выходные в регион поступило еще 5 тыс. доз вакцины. Ведется их распределение по районам, а также контроль за хранением и оперативным использованием», — подчеркнула председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и добавила, что в псковских медучреждениях имеется достаточное количество доз.

Первый вице-губернатор, в свою очередь, поручила руководству муниципалитетов и подведомственных учреждений здравоохранения проводить с населением информационную работу об эффективности и значимости вакцинации. «Важно привить всех желающих, в первую очередь тех, кто входит в группу риска по заражению COVID-19, до наступления весеннего периода заболеваемости вирусными инфекциями», — отметила Вера Емельянова.

5,6 тысяч человек привились от коронавируса в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также в рамках совещания обсудили реализацию поручения президента России по обеспечению всех учащихся начальной школы горячим питанием. Председатель комитета по образованию Александр Седунов рассказал, что в Псковской области с 1 сентября 2020 года им обеспечены почти 29 тыс. детей с 1 по 4 класс. На это было выделено 314 млн рублей из федерального бюджета.

По его словам, до 15 апреля в регионе пройдет очередная государственная проверка готовности школ к предоставлению услуг горячего питания на следующий учебный год. В связи с этим Вера Емельянова поручила руководству учреждений совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора заранее устранить замечания и проработать все вопросы. Александр Нестерук подчеркнул, что предварительный мониторинг прошли уже в более 60 образовательных учреждений.

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Комментарии

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Бабулечка
19:44 08.02.2021

Ещё не завезли столько доз.

Бабулечка
19:57 08.02.2021

В Великих Луках бесплатно на такси доставят на этот укольчик некоторых жителей, а другие сообщают, что не записывают на вакцину. Другие сообщают, что парализована учительница из Великих Лук от прививки, Трифонова Н.П. Как её здоровье? Очень страшное время.

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