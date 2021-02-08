5,6 тысяч человек привились от коронавируса в Псковской области

На сегодняшний день от коронавируса привилось порядка 5,6 тыс. жителей Псковской области. Об этом шла речь в ходе совещания по актуальным вопросам социальной сферы региона, которое провела первый заместитель губернатора Вера Емельянова 8 февраля.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, по количеству привитых первым компонентом вакцины лидируют Гдовский, Невельский, Островский, Бежаницкий и Себежский районы, а также Псков. В настоящее время сделать прививку от коронавируса можно в более чем 20 стационарных прививочных пунктах или записаться на выездную вакцинацию.

«В минувшие выходные в регион поступило еще 5 тыс. доз вакцины. Ведется их распределение по районам, а также контроль за хранением и оперативным использованием», — подчеркнула председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и добавила, что в псковских медучреждениях имеется достаточное количество доз.

Первый вице-губернатор, в свою очередь, поручила руководству муниципалитетов и подведомственных учреждений здравоохранения проводить с населением информационную работу об эффективности и значимости вакцинации. «Важно привить всех желающих, в первую очередь тех, кто входит в группу риска по заражению COVID-19, до наступления весеннего периода заболеваемости вирусными инфекциями», — отметила Вера Емельянова.