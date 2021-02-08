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Общество

Эксперты посчитали, сколько стоит бюджетное свидание в Псковской области

8 февраля 2021 года, 15:26

Бюджетное свидание в Псковской области обойдется в 1 тыс. 401 рубль. Как уточнили исследователи из журнала «Т-Ж», в эту сумму входят ужин в кафе, два кофе, два билета в кино, литр пива и поездка в такси на 4 километра. 4 км – это среднее расстояние, на которое ездят россияне.

Все цены для расчёта расходов брались из базы Росстата.

В среднем по России бюджетное свидание обойдется в 1 тыс. 671 рублей. Дороже всего оно будет стоить в Ямало-Ненецком автономном округе – 2 тыс. 582 рублей и в Москве - 2 тыс. 539 рублей. Дешевле всего свидание обойдется в Ингушетии. Без учета пива оно стоит 1 тыс. 25 рублей. 

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