Две петербурженки обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23-летняя и 26-летняя жительницы Санкт-Петербурга привезли в Псков 477,81 грамм наркотиков, а также 50,71 грамма мефедрона. Наркотические средства нашли в тайниках-«закладках» и автомобиле, на котором обвиняемые прибыли из другого города.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 4 статьи 228.1 УК РФ (попытка незаконно сбыта наркотиков). В производстве вместе с этим делом находятся ещё 179 по тяжким и особо тяжким преступления, связанным со сбытом наркотиков в Пскове и Псковском районе путем помещения в тайники-«закладки».

В настоящее время уголовное дело, связанное с незаконным сбытом наркотиков на территории Пскова и Псковского района, направлено в Псковский городской суд для дальнейшего рассмотрения.