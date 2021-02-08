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Происшествия / Преступление

Две петербурженки обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в Пскове

8 февраля 2021 года, 15:16

Две петербурженки обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23-летняя и 26-летняя жительницы Санкт-Петербурга привезли в Псков 477,81 грамм наркотиков, а также 50,71 грамма мефедрона. Наркотические средства нашли в тайниках-«закладках» и автомобиле, на котором обвиняемые прибыли из другого города.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 4 статьи 228.1 УК РФ (попытка незаконно сбыта наркотиков). В производстве вместе с этим делом находятся ещё 179 по тяжким и особо тяжким преступления, связанным со сбытом наркотиков в Пскове и Псковском районе путем помещения в тайники-«закладки».

В настоящее время уголовное дело, связанное с незаконным сбытом наркотиков на территории Пскова и Псковского района, направлено в Псковский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

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