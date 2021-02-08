Вместо небезопасной детской площадки в Великих Луках установили две качественные. Как сообщает «АиФ-Псков», руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец рассказала о продолжении скандальной истории с детской площадкой в Великих Луках.

Глава ведомства напомнила, сто площадка была куплена за 4 миллиона, но ее стоимость, как оказалось потом, всего 1 миллион рублей. «Мало того, она была поставлена тяп-ляп и не безопасна для детей, но она была принята и оплачена», - описала ситуацию Ольга Милонаец.

Поэтому УФАС посчитало, что в действиях исполнителя и заказчика (Управления ЖКХ городской администрации) были признаки сговора.

На сегодня, по словам руководителя антимонопольного ведомства, ситуация следующая: деньги предприниматель вернул, на них купили одну площадку за 1 миллион рублей и вторую площадку - за 1,5 миллиона. «Еще полтора миллиона осталось! Но ЖКХ Великих Лук идет в суд и говорит, что антимонопольный орган не прав. Странная реакция чиновников», - добавила Ольга Милонаец.

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