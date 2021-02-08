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Общество / Здоровье

447 детей переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Псковской области

8 февраля 2021 года, 13:43

447 детей переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего по этому заболеванию закрыли 27 классов в 18 школах. В 5 детских садах региона на карантине из-за коронавируса находятся 10 групп.

Из-за ОРВИ не учатся 29 классов в 10 школах и 10 групп в 6 детских садах.

Полностью закрыты 2 детских сада Псковской области: в посёлке Вышгородок Пыталовского района из-за ОРВИ и во Владимирском Лагере Стругокрасненского района из-за коронавируса.

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