Псковская область заняла второе место в рейтинге инвестиционной активности регионов

Рейтинг составлялся на основе сообщений о запускаемых и реализуемых в регионах инвестиционных проектах. Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале, где 10 – ввод в эксплуатацию проекта или очередного этапа проекта, а 1 — прочие новости. Публикация о событии в регионе получала надбавку за масштаб реализованного проекта: 6 баллов — если объем инвестиций находится в диапазоне от 1 до 5 млрд рублей; 9 баллов — от 5 до 10 млрд рублей; 12 баллов — более 10 млрд рублей.

Псковская область набрала 76 баллов и поднялась с 10 строчки декабрьского рейтинга на 2. Всего в январе журнал опубликовал 10 сообщений о регионе, 9 из которых находятся в рубрике «Транспорт и связь».

Так, в прошлом месяце регион принял в эксплуатацию автодорогу Заполье — Гдов в Плюсском районе. Объект, вошедший в план ремонта в 2020 году как дополнительный и переходящий на 2021 год, отремонтировали в рамках нацпроекта БКАД 2021 года. Трассу сделали по новым ГОСТам. Стоимость ремонта составила 82,7 млн рублей.

Остальные сообщения информируют о заключении контрактов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа хороших результатов добилась Архангельская область. У нее 3 место и 60 баллов. Республика Карелия оказалась на 10 месте с 40 баллами, а Мурманская область на 11 месте.

Худшие результаты в СЗФО у Калининградской области (49 место) и Новгородской области, которая даже не вошла в рейтинг.

Первое место в общероссийском рейтинге заняла Липецкая область.