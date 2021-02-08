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Политика

Эксперты ПАИ назвали топ-10 главных событий января 2021 года

8 февраля 2021 года, 12:39


Псковское агентство информации анонсировало публикацию очередного ежемесячного рейтинга событий, который составляется на основе оценок экспертного сообщества.

Как отмечает ПАИ, в топ-10 рейтинга попали несанкционированные акции протеста, открытие детского корпуса инфекционной больницы, принятие решения о модернизации электросетевого хозяйства региона.

«Январь 2021 года, несмотря на новогодние праздники, стал богат на событийный ряд: от ЧП до политических вызовов федеральной повестки», - пишет ПАИ.

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