На 3,1% подорожал за год бензин в Псковской области

Средняя стоимость литра этого топлива в регионе составляет 43,51 руб. При этом на среднюю зарплату в Псковской области можно приобрести 622 литра 92-го бензина.

В Псковской области за год бензин марки АИ-92 подорожал на 3,1%, пишет РИА Новости.

По этим показателям регион занял 73-е место в рейтинге доступности бензина.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ. Именно в этих регионах жители могут приобрести максимально количество топлива на среднюю зарплату.

Так, в ЯНАО при цене 92-го бензина в 43,58 руб. средней заработной платы хватит на 2 тыс. 155 литров топлива, в Москве, где бензин стоит 43,96 руб., - 1 тыс. 944 литра. На Чукотке бензин обойдётся в 60 рублей за литр, при этом на среднюю зарплату можно купить 1 тыс. 707 литров.

На последних позициях рейтинга оказались Ивановская область, где при средней стоимости бензина 42,93 руб. средней зарплаты хватит на 569 литра, и Республика Дагестан, жителям которого удастся приобрести 560 литров топлива при его средней стоимости в 45,58 руб.

При этом за последний год сильнее всего 92-й бензин подорожал в Магаданской области (+7,7%), Сахалинской области (+7,3%) и Чукотском автономном округе (+7,1%). Не изменились цены в Челябинской области и Республике Алтай, а в Алтайском крае топливо и вовсе подешевело на 0,3%.

Как отмечают эксперты РИА Новости, в целом по стране АИ-92 с середины января 2020 по середину января 2021 года подорожал на 2,9%, что ниже уровня инфляции в прошлом году. Более чем в половине регионов цены на бензин изменились менее чем на 3%.

В то же время исследование показало, что разница между максимальной и минимальной ценой на бензин марки АИ-92 в регионах составляет около 33%. «Дифференциация доходов населения остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения стоимости бензина к заработной плате», - отметили составители рейтинга.