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Экономика / Сельское хозяйство

Специалисты изучают посевные качества псковского зерна

8 февраля 2021 года, 11:10

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области проверяют посевные качества семян яровых культур. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Специалисты изучают посевные качества псковского зерна

Фото из Телеграм-канала региона

На проверку сданы 3 тыс. 25 тонн семян яровых культур, что составляет 99,7% от запланированного количества. По итогам исследования будут выданы соответствующие документы.

Всего для ярового сева в этом году сельхозпредприятиям Псковской области нужно 3 тыс. 36,7 тонны семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Также планируется посеять 10,9 тонны рапса, 89,5 тонн многолетних трав, посадить 4 тыс. 494 тонны картофеля и 293,9 тонны овощных культур. 

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