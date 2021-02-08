Специалисты изучают посевные качества псковского зерна

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области проверяют посевные качества семян яровых культур. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

На проверку сданы 3 тыс. 25 тонн семян яровых культур, что составляет 99,7% от запланированного количества. По итогам исследования будут выданы соответствующие документы.

Всего для ярового сева в этом году сельхозпредприятиям Псковской области нужно 3 тыс. 36,7 тонны семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Также планируется посеять 10,9 тонны рапса, 89,5 тонн многолетних трав, посадить 4 тыс. 494 тонны картофеля и 293,9 тонны овощных культур.