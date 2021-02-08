На 7 лет в колонию отправился великолучанин после кражи банки консервов

К 7 годам лишения свободы приговорил суд 50-летнего ранее судимого жителя Великих Лук, который был задержан после похищения банки консервов из жилого дома и нападения на хозяйку. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Преступление мужчина совершил в ночь на 12 мая в Великих Луках. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вошёл в дом на улице Маяковского и похитил из холодильника банку консервов стоимостью 70 рублей.

Вора заметила хозяйка жилища и потребовала прекратить противоправные действия. Мужчина напал на неё и накинул на голову полиэтиленовый пакет. Женщина стала оказывать сопротивление, отталкивать руками «гостя» и смогла сорвать пакет с головы. Хозяйка дома в результате борьбы получила незначительные травмы.

В итоге мужчина забрал банку консервов и ушёл.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище).

В суде великолучанин свою вину признал частично. Он уверял, что насилия к хозяйке дома не применял, а лишь толкнул её, когда она преградила путь.

Также было установлено, что мужчина совершил особо тяжкое преступление в тот период, когда он находился под административным надзором, поскольку недавно вышел на свободу после отбывания наказания за особо тяжкое и тяжкие преступления.

Отбывать новое наказание мужчине предстоит в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.