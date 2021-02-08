Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Всего 40 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в Псковской области

8 февраля 2021 года, 09:19

Всего 40 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки 7 февраля в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram. При этом из медицинских учреждений выписали 102 пациента, перенёсших заболевание.

Всего 40 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в Псковской области

В Гдовском районе добавились 14 заражённых (всего 395), в Пскове (всего 10 тыс. 954) и Островском районе (всего 1 тыс. 476) — по восемь, в Псковском районе (всего 2 тыс. 553) — четыре, в Порховском районе (всего 953) — три. По одному заболевшему выявили в Дедовичском (всего 570), Стругокрасненском (всего 285) и Локнянском (всего 208) районах.

С начала пандемии в Псковской области заболели 30 тыс. 254 человека, выздоровел — 18 тыс. 881, умерли — 142. За последние сутки были проведены 534 исследования на коронавирус, всего — 255 тыс. 556.

«Не стоит расслабляться из-за снижения основных цифр статистики. Берегите себя и записывайтесь на вакцинацию. Это единственный способ надёжно защититься от COVID-19», - отметил Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская область заняла второе место в рейтинге инвестиционной активности регионов
Еще два жителя Псковской области скончались от COVID-19
Эксперты ПАИ назвали топ-10 главных событий января 2021 года
На 3,1% подорожал за год бензин в Псковской области
Специалисты изучают посевные качества псковского зерна
На 7 лет в колонию отправился великолучанин после кражи банки консервов
В Псково-Печерском монастыре начали подготовку к канонизации отца Иоанна (Крестьянкина)
В Пскове водитель машины въехал в забор дома
Псковский фотограф продал снимок за 2 млн рублей

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Укол в сердце

Общество / Здоровье
2 февраля 11:13

Укол в сердце

О чем говорят боли в груди после коронавируса?
Лебединая история

Общество / Экология
2 февраля 10:33

Лебединая история

Жительница Острова спасает благородных птиц
Слабость замучила

Общество / Здоровье
26 января 10:11

Слабость замучила

Чем объясняются тяжелые последствия коронавируса