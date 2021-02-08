Всего 40 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в Псковской области

Всего 40 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки 7 февраля в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. При этом из медицинских учреждений выписали 102 пациента, перенёсших заболевание.

В Гдовском районе добавились 14 заражённых (всего 395), в Пскове (всего 10 тыс. 954) и Островском районе (всего 1 тыс. 476) — по восемь, в Псковском районе (всего 2 тыс. 553) — четыре, в Порховском районе (всего 953) — три. По одному заболевшему выявили в Дедовичском (всего 570), Стругокрасненском (всего 285) и Локнянском (всего 208) районах.

С начала пандемии в Псковской области заболели 30 тыс. 254 человека, выздоровел — 18 тыс. 881, умерли — 142. За последние сутки были проведены 534 исследования на коронавирус, всего — 255 тыс. 556.

«Не стоит расслабляться из-за снижения основных цифр статистики. Берегите себя и записывайтесь на вакцинацию. Это единственный способ надёжно защититься от COVID-19», - отметил Михаил Ведерников.