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Общество

В Псково-Печерском монастыре начали подготовку к канонизации отца Иоанна (Крестьянкина)

7 февраля 2021 года, 21:50

В Псково-Печерском монастыре начали подготовку к канонизации отца Иоанна (Крестьянкина). Как сообщается в Instagram-аккаунте монастыря, о сборе документов, материалов и свидетельств об отце Иоанне на проповеди, приуроченной к празднику Собора новомучеников и исповедников церкви русской, объявил митрополит Порховский и Псковский Тихон.

«Пятнадцать лет минуло со дня отшествия ко Господу отца Иоанна. Нам надо готовить материалы, документы, свидетельства к прославлению отца Иоанна. Мы начинаем собирать свидетельства об отце Иоанне – о его благодатной помощи, о его поучениях. О его молитвах, о вышеестественных событиях, которые происходили по его предстательству, свидетелями которых были мы и наша совесть», - отметил он.

Всех, кто обладает какой-то информацией об архимандрите Иоанне, просят сообщить на сайте Псково-Печерского монастыря.

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