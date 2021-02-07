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Происшествия / ДТП

В Пскове водитель машины въехал в забор дома

7 февраля 2021 года, 18:27

В Пскове водитель машины въехал в забор дома. Авария произошла на углу улиц Александра Невского и Александра Матросова, сообщает Псковское агентство информации.

В Пскове водитель машины въехал в забор дома

фото ПАИ

По предварительной информации, мужчина, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением машины и врезался в забор дома.

После аварии он попытался с места происшествия, но вовремя подъехал экипаж ДПС. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего. 

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Gsm79
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