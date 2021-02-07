В Пскове водитель машины въехал в забор дома. Авария произошла на углу улиц Александра Невского и Александра Матросова, сообщает Псковское агентство информации.

По предварительной информации, мужчина, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением машины и врезался в забор дома.

После аварии он попытался с места происшествия, но вовремя подъехал экипаж ДПС. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.