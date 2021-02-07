Псковский фотограф продал снимок за 2 млн рублей. Об этом в социальных сетях сообщает фотограф Дмитрий Марков.

Снимок, который стал популярен в интернете, был сделан им во время акций в поддержку оппозиционера Навального.

В субботу, 6 февраля, Марков выставил его на благотворительный аукцион. Начальная цена лота 10 000 рублей. Аукцион завершился в воскресенье, 7 февраля, в полдень. Фотографию купили за 2 млн рублей.