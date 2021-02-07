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Происшествия / Преступление

240 тысяч рублей отдал 30-летний житель Усвятского района мошенникам

7 февраля 2021 года, 09:53

240 тысяч рублей отдал 30-летний житель Усвятского района мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

31-летнему жителю Усвятского района 4 февраля позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из банков. И под предлогом, якобы, предотвращения незаконного оформления кредита завладел денежными средствами в сумме 240 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«И подобных примеров за последнее время в области отмечено, к сожалению, немало. Большинство из этих происшествий стали следствием чрезмерной доверчивости иных наших сограждан, которые при общении с неизвестными лицами в Сети или по телефону забывают об элементарных мерах предосторожности», - отметили и в полиции. 

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