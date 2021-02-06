17 человек погибли на пожарах в Псковской области за первый месяц 2021 года

В январе на территории Псковской области было зарегистрировано 139 пожаров, в результате которых погибли 17 человек и получили травмы 5 человек. Материальный ущерб от пожаров составил 625 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров в 70 случаях стало неосторожное обращение с огнем, в 34 - нарушение правил устройства и эксплуатации печи, в 24 - нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования, в 4 — поджоги. 6 пожаров произошли на транспорте.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 67 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 515 тысяч рублей. Погибли 3 человека, из них 2 человека в нетрезвом виде.

В сельской местности зарегистрировано 72 пожара, материальный ущерб от которых составил 110 тысяч рублей. Погибли 14 человек, из них один в нетрезвом виде.

В январе на территории Псковской области пожарами было уничтожено 26 строений и одна единица автотранспорта. Спасены 46 человек и материальные ценности на сумму 5 миллионов 144 тысячи рублей, а также 104 строения.