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Общество / Здоровье

Губернатор: Нужно сделать всё для массовой вакцинации от коронавируса

6 февраля 2021 года, 15:57

«Чтобы ускорить выход из режима ограничений, нужно сделать всё возможное для ускоренного прохождения массовой вакцинации от коронавируса», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона.

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«Все условия для этого есть», - заверил глава региона. Он напомнил, что в Псковской области работают 23 прививочных пункта, а до конца февраля откроется ещё 7. Уже более 4 тысяч человек получили первую прививку. Записаться можно не только по номеру единой диспетчерской службы, но и через портал госуслуг.

Михаил Ведерников также сообщил со ссылкой на информацию компании «Тазерос», которая специализируется на аналитике данных соцсетей и мессенджеров, что Псковская область отличилась низкой долей людей, которые отказываются от вакцинации из-за веры в различные теории заговора, и очень высоким процентом желающих защитить себя от болезни.

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