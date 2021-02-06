Михаил Ведерников поручил разобраться в каждом летальном случае от коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение разобраться в каждом летальном случае от коронавирусной инфекции «на предмет возможных нарушений». В своем видеообращении к жителям региона он заявил, что «каждая история болезни будет детально исследована и проанализирована».

«О результатах этой работы отдельно проинформирую. Приношу искренние соболезнования родным и близким умерших», - пообещал губернатор. Поводом для этого заявления стало то, что, по словам Михаила Ведерникова, в Псковской области практически каждый день увеличивается статистика смертей от COVID-19. «Это приходят отчёты по умершим с пика заболевания, и число уже действительно высокое», - пояснил он.

При этом глава региона отметил, что эпидситуация в Псковской области продолжает выравниваться: только на прошлой неделе снижение числа заболевших составило почти 30%. «Ежесуточно добавляется меньше двухсот, а иногда меньше ста новых случаев. И что особенно важно – выздоровевших при этом стабильно гораздо больше», - подчеркнул Михаил Ведерников.