Росгвардейцы задержали обокравшего магазин великолучанина

Росгвардейцы в Великих Луках 5 февраля задержали обокравшего магазин мужчина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Холмской сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 34-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.