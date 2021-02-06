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Происшествия / Преступление

Росгвардейцы задержали обокравшего магазин великолучанина

6 февраля 2021 года, 14:29

Росгвардейцы в Великих Луках 5 февраля задержали обокравшего магазин мужчина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Холмской сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 34-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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