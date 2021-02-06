Два новых очага коронавируса обнаружены в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

Новые вспышки инфекции зафиксированы в Свято-Введенском женском монастыре в Островском районе, а также в аптеке Бежаниц. Как сообщает официальный телеграм-канал региона, там зарегистрированы 18 случаев заражения коронавирусом: 12 заболевших в монастыре и 6 случаев в аптеке.

Всего в Псковской области остаются активными пять очагов коронавируса. Это также Дедовичская районная больница, детские сады в Новосокольниках и во Владимирском Лагере.