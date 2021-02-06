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Общество / Здоровье

Еще один пскович умер от коронавируса

6 февраля 2021 года, 12:04

Еще один пскович умер от коронавируса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

По информации главы региона, за прошедшие сутки в Псковской области выявлено еще 83 случая заболевания. Выздоровели 289 человек: то есть почти в 3,5 раза больше.

«Тем не менее, расслабляться рано. В статистике еще одна смерть — приношу искренние соболезнования родным и близким», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Всего в Псковской области проведено 254244 исследования на коронавирус (+1176 за сутки). За время пандемии был заражен 30121 человек. Выздоровели 18593 человека, умерли 140.

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