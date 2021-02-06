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Общество

МЧС предупредило жителей Псковской области о неблагоприятном погодном явлении

6 февраля 2021 года, 10:54

«Сегодня утром по северу Псковской области сохранится температура воздуха -25 градусов», - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В связи с этим в ведомстве рекомендуют населению, поскольку возможно нарушение энергоснабжения, приготовиться к отключению электроэнергии и закрыть газовые краны. Кроме того, спасатели советуют избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач), а также частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности. Закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

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