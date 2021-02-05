Уникальные иконы вернули в Псково-Печерский монастырь. Как сообщили в пресс-службе Псковской епархии, похищенные фашистами во время Великой Отечественной войны уникальные иконы начала XVIII века, были возвращены в обитель в пятницу, 5 февраля.

«Благодарю всех, кто участвовал в возвращении этих дивных намоленных икон сюда, в обитель, - отметил митрополит Тихон на Божественной литургии. - Наипаче - двух людей, отошедших ко Господу - отца Иоанна и архимандрита Алипия (Воронова), трудами которых множество святынь были возвращены в святую обитель. Братия сегодняшнего Псково-Печерского монастыря продолжает их дело».

Иконы торжественно принесены от Святых врат в Михайловский собор, где займут свое место.